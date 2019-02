ALTI E BASSI VERETOUT. MA UNA STATISTICA FA BEN SPERARE

La stagione di Jordan Veretout è stata quantomeno singolare fino a questo momento, se contiamo che il centrocampista francese l'ha iniziata - con due giornate di ritardo a causa della squalifica subita la scorsa stagione - in un ruolo nel quale ha giocato solo durante il ritiro estivo, quando Pioli ha deciso che per sostituire Badelj non serviva un altro regista, bastava affidarsi all'ex Saint-Etienne.

È facile dunque capire il perché degli alti e bassi del centrocampista francese in questa stagione, nella quale comunque ha giocato tutte le partite in cui è stato disponibile, senza mai un dubbio da parte di Pioli. Ma non è solo questo: dopo le grandi cose mostrate l'anno scorso non era semplice confermarsi su standard così elevati anche quest'anno. E c'è da dire che il classe '93 ha comunque dimostrato di essere un giocatore sopra la media.

Per Veretout ci sono quindi tutte le scusanti del caso, ma un errore come quello di Udine proprio non è da lui: la palla persa al limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha permesso all'Udinese di partire in contropiede e segnare, con Stryger Larsen, il gol del momentaneo vantaggio.

Uno stop sbagliato, proprio lui che dell'efficacia e dei pochi errori ha fatto un marchio di fabbrica.

Sono allora le statistiche paragonate alla scorsa stagione a fare da buon viatico per Veretout: dopo 22 partite giocate lo scorso campionato era a 3 gol e 1 assist, quest'anno ha realizzato ad oggi gli stessi gol con un assist in più. Fu proprio a partire dal 23° turno che il francese cominciò a sfornare assist e segnare con continuità. Una statistica che fa ben sperare, dunque, sul prosieguo del campionato del centrocampista viola.

E se la Fiorentina vuole puntare ad un posto europeo, avrà certamente bisogno anche del suo miglior Jordan Vererout.