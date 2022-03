ALLENAMENTO, Ikoné e Nastasic ok, Odriozola...

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi oggi pomeriggio in vista della partita con il Bologna, dopo il giorno libero di ieri. Per quanto riguarda gli infortunati, Ikoné, che era uscito acciaccato dalla gara con il Verona, è già tornato in gruppo mentre per Odriozola, che era dovuto uscire durante la gara con la Juve, ancora lavoro a parte ma il terzino domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo. Buone notizie invece per il difensore centrale Nastasic, out dalle ultime convocazioni ma da oggi tornato in gruppo.