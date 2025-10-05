Alle 15:00 Fiorentina-Roma, dove vederla in televisione

vedi letture

Oggi è il giorno di Fiorentina-Roma. Alle 15:00 al Franchi i viola, reduci dal successo di giovedì sera in Conference League contro il Sigma Olomouc, sfideranno la formazione di Gasperini (anch'essa impegnata tre giorni fa in Europa) in un match valido per la sesta giornata di campionato. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn. Su Radio FirenzeViola sarà possibile seguire la radiocronaca del match a cura del nostro inviato Andrea Giannattasio, mentre su FirenzeViola.it sarà disponibile la diretta testuale della sfida.