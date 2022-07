AG. KOKORIN A FV, Club russi interessati. La guerra...

Nel corso della giornata di ieri, su Firenzeviola.it abbiamo dato spazio (in esclusiva) alle parole dell'agente dell'attaccante della Firentina Sasha Kokorin, Timofey Beryshev, che ha fatto il punto della situazione a proposito del futuro del suo assistito. Ecco una parte delle sue dichiarazioni al nostro portale: "L'ipotesi di una rescissione? No. Nessuno dal club mi ha contattato per propormi questa soluzione. E nemmeno il giocatore me ne ha mai parlato, quindi non penso sia un’ipotesi al momento in ballo”.

Dalla Russia però sono arrivate delle offerte per Sasha…

“Sì, non lo nego. Alcune società russe mi hanno chiamato per prendere informazioni su Kokorin ma al momento la situazione legata alla guerra non aiuta certo a valutare trasferimenti di questo tipo. Oltre al fatto, ripeto, che Sasha vuole comunque portare avanti la sua esperienza alla Fiorentina: vuole sentirsi utile, è questa la sua priorità oggi”.

