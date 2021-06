ACQUISTO RECORD

E’ quasi inevitabile ritrovarsi a dare per scontato il primo acquisto della Fiorentina, e d’altronde con tutto quel che è accaduto soltanto la settimana scorsa non mancano i temi che possano deviare l’attenzione, trattativa con lo Spezia per l’arrivo di Italiano inclusa. Eppure a margine dell’ufficialità che riguarda l’arrivo dell’argentino Nico Gonzalez dallo Stoccarda non mancano le note importanti, a cominciare dalle potenzialità di un calciatore che sembra avere già tutto per far innamorare la piazza.

Più in generale il fatto che per questo esterno d’attacco la gestione Commisso abbia abbattuto ogni record in termini d’investimento (23 milioni la base fissa di un affare da complessivi 27 milioni con i bonus) sembra già essere il punto di partenza della nuova stagione, al netto di come e quanto potrebbe cambiare l’organico da qui a settembre. Se con Gattuso la ristrutturazione sarebbe forse risultata più pesante, con Italiano ulteriori tentativi di rilancio potrebbero anche diventare una realtà, ma intanto il futuro allenatore ha già a disposizione un elemento tutto da scoprire.

Rapido, tecnico, reduce da quello che sarà il cammino dell’Argentina in Coppa America, Nico Gonzalez sembra incarnare l’elemento ideale da affiancare all’altro tassello dell’attacco, quel Vlahovic che nelle difficoltà (continue) della passata stagione è stato capace di trascinare la squadra alla salvezza. Una coppia che già intriga, pur in attesa di capire l’ossatura definitiva della squadra e dell’ufficialità sull’arrivo di un nuovo tecnico. Dopo giornate tutt’altro che serene potrebbe anche essere in arrivo un cambiamento di clima, più volto alla fiducia che non allo spaesamento.