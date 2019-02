ACF WOMEN, In campo oggi le ragazze di Cincotta

Oggi alle 14.30 andrà in scena la sfida tra Fiorentina Women's FC e Chievo Verona, allo stadio Bozzi di Firenze. Impegno importante per le ragazze di Cincotta, all'inseguimento della Juventus capolista dopo la bella vittoria in Coppa Italia. Le bianconere sono a 6 punti di distanza ma con una partita in più, così come il Milan secondo in classifica distante soli due punti. Un appuntamento da non sbagliare.