ACF-ROMA, Finisce 3-0. Rivivi il live di FV

45 + 2' - FINITA!!! La Fiorentina batte la Roma 3-0 e sale a quota 6 in classifica.

45' - Concessi due minuti di recupero.

40' - Altro Cambio viola: Gelli per Chiti.

37' Girandola di cambi per entrambi le squadre. Doppia sostituzione per la Roma: Bamba e Zalewski per D'Orazio e Estrella. E doppia sostituzione anche per la Fiorentina: Kukovec e Bianco per Lovisa e Duncan.

36' - GOOOL GOOOL GOOOL La Fiorentina segna il terzo gol con Edoardo Pierozzi. bella l'azione iniziata da Koffi per Montiel che appoggia a Pierozzi.

31' Niccolò Pierozzi tenta il tiro in porta ma la mira è sbagliata.

26' Cambi viola: Escono Ponsi e Pedro ed entrano i fratelli Pierozzi,il terzino Edoardo e l'esterno Niccolò.

23' - Entrata dura di Darbie su Montiel: prima ammonizione della partita per la Roma. per la Fiorentina invece qualche minuto prima era stato ammonito Duncan.

22' - Viola vicina al Tris con Ponsi che sullo sviluppo di un angolo riceve da fuori area ma il tiro finisce sul fondo.

19' - Altri due cambi per la Roma: escono Bove e Providence ed entrano Chierico e Besuijen.

17' - Koffi serve un buon pallone filtrante per Simonti che perde l'attimo e si fa rubare palla.

13' Tiro ravvicinato di Estrella con Brancolini che blocca a terra.

6' Occasione anche per la Roma, con Trasciani che colpisce un palo.

5' Cosa si mangia Simonti!! Da posizione centrale è libero di tirare, alza troppo la mira. Occasione mancata per il 3-0!

4' Gioco fermo per qualche secondo per soccorrere Lovisa che fortunatamente si è ripreso.

1' La Roma ha sostituito Parodi con Nigro. La Primavera sta giocando sotto gli occhi di Joe Barone, Daniele Pradè, Giancarlo Antognoni e Valentino Angeloni oltre a tanti addetti ai lavori tra i quali Ermanno Pierini dell'Arezzo, Renato Buso, Gianluca Berti e altri

.1' PARTITI PER IL SECONDO TEMPO!

45' +1 - Fine del primo tempo!!!

45' - Un minuto di recupero.

44' - Montiel s'invola da solo verso la porta di Cardinali ma viene trattenuto in area per la maglia da Trasciani che lo butta inevitabilmente giù ma per l'arbitro non c'è fallo e rigore. Nel frattempo si ferma il gioco per soccorrere Parodi che è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.

43' - Tiro pericoloso di Riccardi, deviato in angolo.

36' - Anche la Fiorentina crea occasioni. Tiro di Duncan deviato in angolo.

34' - Buon momento della Roma con D'Orazio che ha fatto un tiro cross che però si perde sul lato opposto senza che nessun compagno lo spinga in rete.

30' - Providence di testa manda di pochissimo oltre la traversa, buono il traversone dalla destra di Parodi sul lato opposto.

22' - GOOOL GOOL GOOOL! Bobba Duncan insacca un bel tiro da 25 metri di sinistro.

21' Roma pericolosa con Bove, ma Ponsi libera quasi sulla linea.

15' - Pedro vede Cardinali fuorimdai pali e tenta il tiro, alto.

14' - Tentativo dalla destra di D'Orazio che però manda fuori

7' - GOOOL GOOOL GOOOL PEDRO si sblocca e porta la Fiorentina in vantaggio: contropiede di Koffi che vede il brasiliano che in diagonale dalla destra trova l'angolino giusto

3' La Roma reagisce subito e ha una buona azione sulla destra con Riccardi.

2' - Pedro ha la prima occasione, su suggerimento di Duncan, ma la traiettoria alta di poco.

1' - INIZIATA!

Siamo alla terza giornata del campionato Primavera: oggi, al Franchi, si sfidano Fiorentina e Roma. Queste le formazioni del match in programma alle 17:00:

FIORENTINA (4-2-3-1) Brancolini; Dalle Mura, Chiti, Ponsi, Simonti (c); Hanuljak, Lovisa; Montiel, Duncan, Koffi; Pedro.

ROMA: Cardinali, Parodi, Calafiori, Plesnierowicz, Trasciani, Darboe, D'Orazio, Bove, Estrella, Riccardi, Providence.