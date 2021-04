ACF-LAZIO 2-1: LA PRIMAVERA VINCE LA COPPA ITALIA! IL TROFEO RESTA VIOLA!

La Fiorentina domina un tempo poi soffre nella ripresa ma porta a casa la Coppa Italia per la terza volta consecutiva battendo la Lazio per 2-1. E' stato Spalluto a portare subito avanti i viola all'8' e poi a raddoppiare al 32'. In entrambi i casi ci mette lo zampino Pierozzi, con una traversa nel primo caso, con un bel cross che chiama l'incornata del centravanti. Ma a parte i due gol la Fiorentina nei primi 45 minuti non fa arrivare la Lazio oltre la trequarti e ha diverse occasioni soprattutto nel finale quando anche Munteanu, lo stesso Pierozzi che prende un palo e Chiti vogliono metterci la firma. Nella ripresa Menichini aggiusta modulo e interpreti e riesce a cambiare completamente la partita. Al 57' Bertini accorcia su punizione poi è quasi un monologo laziale con Fiorini che salva sulla linea un tiro di Floriani al 74'. I viola soffrono ma resistono e al 95' esplode la gioia viola: la Coppa resta alla Fiorentina. Rivivi il live di Firenzeviola!

90' +5' - E' FINITA!!! LA FIORENTINA BATTE LA LAZIO 2-1 E VINCE LA COPPA ITALIA PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA!!!!

90' - 5 minuti di recupero con Aquilani contrariato dal lungo recupero

88' - La lazio le prova tutte e con tutti gli uomini per pareggiare e la Fiorentina è destinata a soffrire visto che saranno cinque i minuti di recupero annunciati.

87' - Un cambio per parte: esce Czyz ed entra Tare; esce Bianco ed entra Giordani per difendere il vantaggio.

86' - OCCASIONE LAZIO. Moro trova la prima palla ma il tiro è sull'esterno della rete.

85' - OCCASIONE VIOLA: Munteanu prova a sorprendere Furlanetto che però è ben attento e blocca la palla del rumeno.

83' - Stesso schema su punizione Bianco-Chiti ma anche stesso risultato.

80' - Punizione dalla sinistra di Bianco che crossa in mezzo ma la Lazio sbroglia in angolo poi sullo sviluppo Chiti non riesce a impensierire Furlanetto.

74' - OCCASIONE LAZIO: Floriani si trova sul piede il pallone del 2-2 parata sulla linea da Fiorini. Ora i viola soffrono perché la ripresa è di marca biancoceleste.

73' - Cambio Lazio: esce Castigliani ed entra Nimmermeer.

72' - Partita più maschia, ammonito anche Armini.

70' - Ammonito Adeagbo e punizione per i viola.

69' - Ripartenza viola con Corradini che apre a sinistra per Munteanu che crossa per la testa di Milani che però non riesce a schiacciare a rete.

62' - Errore di Luci su un tiro dalla distanza che poteva costare caro visto che Moro si è ritrovato il pallone sulla testa ma era ormai troppo sul fondo.

61' - Ammonito il neo entrato Krastev per fallo di gioco.

60' - La Lazio è entrata in campo con un attegguiamento ben diverso ed ora spinge perché ha ripreso fiducia dal gol di Bertini

59' - Cambio viola: entra Krastev al posto di Neri

57' - GOL DELLA LAZIO SU PUNIZIONE DI BERTINI. La Lazio accorcia su palla inattiva da 25 metri

50' - Angolo per la Lazio ma è bravo Luci a sbrogliare.

48' - Gioco fermo per fallo su Neri.

46' RIPARTITI!! Cambio nella Lazio con l'ingresso di Adeagbo al posto di Cesaroni con Menichini che prova a cambiare modulo mettendosi a specchio

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO: 2-0 per i viola.

41- DOPPIA OCCASIONE VIOLA: Furlanetto tira il pallone fuori dalla rete sul colpo di testa di Pierozzi che colpisce il pallo. Sullo sviluppo del corner colpo di testa di Chiti ma la traiettoria è imprecisa.

39' - OCCASIONE VIOLA: su punizione Munteanu va a botta sicura ma con una deviazione della barriera la palla esce. Viola vicini al tris.

36' - Tiro di Bertini da calcio da fermo ma para Luci.

32' - GOOOL GOOOL GOOOL Spalluto fa il bis grazie ad un'azione di Pierozzi che crossa al centro ed è bravo il centravanti viola a liberarsi di Franco e insaccare in rete di testa.

30' - Occasione biancoceleste con un lancio in profondità per Castigliani ma blocca Luci

29' - Su un contropiede viola Zczy commette fallo su Munteanu e viene ammonito.

28' -Su un fallo di Corradini, punizione biancocelesti, sulla restinta di fiorini gran tiro dalla distanza di Marino ma Luci respinge.

25' - Castigliani sulla destra parte spesso e volentieri e prova più volte a sfondare, ci riesce in questa occasione ma poi fa fallo su Fiorini che lo ha fermato.

17' - Da un'azione dalla destra di Bianco la difesa sbroglia indietro ma trova la palla Neri che lascia partire un gran tiro, parato da Furlanetto.

15' - Lancio dalle retrovie di Fiorini che pesca sulla sinistra Pierozzi che tenta il tiro, ma la palla è alta.

12' - OCCASIONE VIOLA! Fiorentina di nuovo pericolosa con un pallonetto delizioso di Milani dalla destra ma la palla non entra e Furlanetto sbroglia, Munteanu poi spara alto.

8' -GOL DELLA FIORENTINA: 1-0 di Spalluto nata da una traversa di Pierozzi sul quale si trova spiazzato Furlanetto ed è stato bravo l'attaccante pugliese ad insaccare in rete scivolando sul terreno.

8' - GOOOOL GOOOOL GOOOL

5' - Lazio più attiva, guadagna un calcio d'angolo ma sullo sviluppo difesa attenta che respinge di testa e fa ripartire l'azione.

1' - PARTITI! Fiorentina che attacca da sinistra a destra in maglia viola, Lazio in maglia biancoceleste.

Alle 18 fischio d'inizio al Tardini per Fiorentina e Lazio che scendono in campo per aggiudicarsi la Coppa Italia Primavera, con i viola decisi a difendere il titolo che detiene ormai da due anni consecutivi. Il tris viola eventuale sarebbe il terzo dopo quelli di Inter e Torino con la Fiorentina che scriverebbe il suo nome per la sesta volta nell'albo. La Lazio ha vinto il trofeo per tre volte, una al Franchi contro i viola. Ecco le formazioni scelte da Aquilani e Menichini:

FIORENTINA (3-5-2): Luci; Chiti, Fiorini, Dutu; Milani, Neri, Corradini, Bianco, Pierozzi, Munteanu, Spalluto. All. Aquilani (Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Di Stefano, Giordani, Saggioro, Gabrielli, Ghilardi, Adostinelli, Toci, Tirelli)

LAZIO 4-3-1-2): Furlanetto; Floriani, Armini, Franco, Ndrecka; Czyz, Marino A., Bertini; Cesaroni; Moro, Castigliani. All Menichini (Pereira, Peruzzi, Novella, Pica, Marino, Adeagbo, Tare, Pino, Nimmermeer, Marinacci, Campagna, Ferrante)