ACF-JUVE, Pochi gol viola. Ultima vittoria nel 2017

Domani sera sarà l’ultima sfida di questa stagione per la Fiorentina e la squadra di Vincenzo Italiano si giocherà la possibilità di tornare a giocare una competizione europea proprio in casa, dove quest’anno ha raccolto ben 38 punti in 18 partite. Davanti a sé ci sarà però una Juventus che, pur non chiedendo nulla alla classifica ed avendo già archiviato il discorso relativo al quarto posto da un paio di giornate, ha sempre messo in difficoltà la squadra viola al Franchi.

Negli ultimi 5 Fiorentina-Juventus infatti i bianconeri hanno vinto in tre occasioni, mentre nelle altre due è arrivato un pareggio. La squadra viola manca l’appuntamento coi 3 punti in casa contro la Juve da 5 anni, dalla stagione 2016/2017: in quell’occasione la partita finì 2-1 con i gol di Kalinic e Badelj, e in panchina c’era Paulo Sousa. Da lì in poi oltre ai 3 punti sono venuti a mancare anche i gol, visto che l’unico segnato dopo quella partita è stato proprio quello del grande ex Vlahovic lo scorso anno. Dunque saranno due tabù da sfatare in vista di domani.