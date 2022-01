ACCARDI A FV, Per il dopo-Vlahovic soluzioni italiane

Intervistato ieri in esclusiva da FirenzeViola.it, il noto procuratore ed esperto di mercato Giuseppe Accardi ha detto la sua sul caso Vlahovic e suggerito alcune soluzioni per sostituire il serbo in caso di partenza: “Ho sentito che alcuni pensano che Vlahovic possa andare in scadenza a giugno 2023. Non penso succederà, se non andrà via entro gennaio lo farà in estate, magari ad una cifra più contenuta. Per quanto riguarda il rinnovo, non credo ci siano più le condizioni per trattare. Per il dopo-Vlahovic? Piatek è stato presto in previsione di una partenza del serbo, ma penso che serva anche un attaccante giovane e dalle grandi potenzialità. Si fanno tanti nomi di calciatori stranieri, credo che vicino a casa ci siano giocatori importanti. Due nomi? Penso a Lucca del Pisa ma anche a Moro del Catania, attaccante classe 2004 su cui ha già messo gli occhi il Sassuolo, una squadra che di solito ci vede lungo”.

