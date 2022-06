ACCARDI A FV, Belotti giusto per il gioco di Italiano

Il procuratore Giuseppe Accardi ha rilasciato un'intervista esclusiva a FirenzeViola.it, nella quale ha parlato anche dell'attacco della Fiorentina: "Se Belotti può essere il nome giusto? Con un allenatore come Italiano, sì. Ha tutte quelle caratteristiche che lui vuole dall'attaccante delle sue squadre: attacca la profondità, ci mette il cuore ed è un gran lavoratore. Negli ultimi anni è diventato anche un leader, è l'ideale per un tecnico del genere: non è bello da vedere ma pratico, sa come si segna. Può aiutare a superare l'addio a Vlahovic. Sul serbo però dico che quando ci sono così tanti soldi da prendere, nel calcio, lo fai. Ricordo che anni fa c'era una squadra disposta a pagare Milinkovic-Savic l'iradiddio ma poi la Lazio l'ha tenuto e oggi certe valutazioni non tornano".

