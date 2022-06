A VOLTE RITORNANO. CHI È JOVIC E PERCHÉ LA VIOLA CI PENSA

Uno dei nomi recenti che in ottica mercato è stato accostato alla Fiorentina è quello di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid. Non è certo un nome nuovo, considerando che appena un anno fa qualche timida voce di un'ipotesi viola si era già materializzata, ma tutto sommato adesso ci sono dei presupposti importanti che hanno reso questa ipotesi ancora più concreta. Tutto è nato da un indizio social, quando il diretto interessato si è lasciato scappare il follow su Instagram all'account ufficiale della Fiorentina. Una curiosità che non è sfuggita agli occhi più attenti e sicuramente non di poco conto, visto che sul mercato degli attaccanti la società viola ha un occhio molto vigile.

I presupposti di una possibile trattativa

Un'eventuale trattativa sarebbe agevolata dal fatto che la Fiorentina potrebbe sfruttare il Decreto Crescita che ha reso sicuramente le società italiane più competitive sulla scena del calciomercato internazionale, vista la possibilità di offrire ingaggi netti più alti rispetto al passato a parità di ingaggio lordo a patto che il "lavoratore" prenda per due anni la residenza in Italia. Una misura che permette alle società di risparmiare in tasse e al giocatore di trovarsi un ingaggio netto più alto, visto il risparmio degli stessi club sul lordo. E' proprio per questo motivo che l'attaccante serbo è diventato col passare del tempo più che una semplice suggestione di mercato.

La trattativa sulla carta non è facile, proprio a causa dell'ingaggio, ma grazie le agevolazioni e a un eventuale apporto del suo agente Fali Ramadani, che ha fatto più di un affare con la Fiorentina, allora le cose potrebbero semplificarsi. L'unica formula possibile potrebbe essere il prestito, con una parte di ingaggio pagata dal Real Madrid, società con cui la dirigenza viola sta cercando di mantenere saldi i rapporti visto che sul tavolo delle trattative ci dovrebbe essere spazio per parlare anche di Alvaro Odriozola.

L'identikit

Per capire al meglio chi è Luka Jovic e per scoprire qualche curiosità sul suo conto deve essere fatto necessariamente un passo indietro. Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, dove è stato soprannominato Il piccolo Falcao, o Serbian Falcao, e attirato le attenzioni di tutto il mondo del calcio dopo essere stato inserito tra i classe '97 più importanti dal Guardian, Jovic ha vissuto una parentesi poco felice al Benfica esplodendo poi definitivamente all'Eintracht Francoforte. Nella sua seconda stagione in Germania diventa il secondo miglior marcatore della Europa League alle spalle di Giroud e a fine stagione all'età di 21 anni passa per 65 milioni al Real Madrid dove però non è riuscito a consolidarsi.

Proprio per questo motivo l'anno scorso i blancos lo hanno ceduto in prestito semestrale di nuovo all'Eintracht con la speranza che il calciatore si potesse ritrovare ma così non è stato. A concluso l'ultima stagione con sole 19 presenze in tutte le competizioni, 1 solo gol e 3 assist e difatto la sua condizione di sostanziale esubero per i blancos. A Firenze potrebbe trovare di nuovo le condizioni che l'hanno fatto diventare un bomber prolifico all'Eintracht, con le parti che ora lavoreranno per capire se si riuscirà a trovare una quadra di un affare che potrebbe incendiare l'animo di un tifo scottato dalla vicenda Torreira.