-1 a Fiorentina-Napoli, il programma: alle 13:00 la conferenza di Pioli

Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Manca sempre meno al ritorno della Serie A. Domani pomeriggio ripartirà il campionato dopo la pausa nazionali e la Fiorentina alle 20.45 si troverà di fronte i campioni d'Italia del Napoli. Oggi, alla vigilia della sfida del Franchi, la prima in casa della stagione, i gigliati svolgeranno un allenamento di rifinitura al mattino al Viola Park. Dalla sala stampa del centro sportivo di Bagno a Ripoli poi alle 13:00 prenderà la parola Stefano Pioli che presenterà la gara con i partenopei rispondendo alle domande dei media presenti.