-1 a Fiorentina-Como, allenamento della vigilia per la formazione di Pioli

-1 a Fiorentina-Como, allenamento della vigilia per la formazione di Pioli
Oggi alle 09:15Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina con i viola che saranno impegnati domani pomeriggio alle 18:00 contro il Como in un match valido per la quarta giornata di campionato. Questa mattina Ranieri e compagni lavoreranno al Viola Park agli ordini di Stefano Pioli in vista della sfida contro i lariani. Il tecnico parmense cercherà di verificare le condizioni di Kean, rientrato ieri in gruppo dopo un leggero attacco influenzale che lo aveva colpito durante la settimana, e Gudmundsson, ancora al 100% dopo l'infortunio alla caviglia subito in nazionale. 