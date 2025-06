Zazzaroni pubblica la chat con Claudio Ranieri: "Ho promesso di smettere"

vedi letture

Claudio Ranieri ha deciso di dire no alla Nazionale Italiana e tante sono le reazioni dal mondo del pallone. Tra questi anche quella di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che sui propri social ha condiviso lo scambio di messaggi con l'ormai ex allenatore, oggi consulente di Friedkin per la Roma: “Buongiorno fratello - ha scritto Ranieri - ho deciso di rinunciare. I Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi voluto continuare non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma”. Questo il testo del messaggio di Ranieri. “Non capisco, ma capisco”, la risposta di Zazzaroni al tecnico.