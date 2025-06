Orlando: "Pioli ha esperienza e qualità per uno spogliatoio non semplice"

L'ex viola Massimo Orlando a Tmw Radio ha commentato la possibile scelta di Pioli alla Fiorentina:

"La Fiorentina non può permettersi da un giovane. La piazza è in fermento, tifosi sono contenti di Pioli. E' da tutti considerato la persona che ha esperienza e qualità per entrare in uno spogliatoio non semplice dopo quanto accaduto lo scorso anno" le sue parole.

Sulla Nazionale ha poi aggiunto: "Pensavo che Ranieri volesse chiudere il cerchio, per tutto quello che ha fatto. Non mi aspettavo il no, perché ha fatto tutto bene nella carriera e gli mancava la Nazionale. Per non sporcarsi gli ultimi anni della sua immagine forse ha ritenuto che questa squadra non fosse all'altezza, oltre al fatto che ha preso degli impegni con la Roma. Scelta giusta alla fine".

Italia, dopo il no di Ranieri su chi puntare?

"Mancini? Se chiede scusa pubblicamente e mette nero su bianco guadagni a raggiungimento di obiettivi, senza stipendio...Ma rimane il fatto che siamo senza qualità come Nazionale".

Pioli sembra verso la Fiorentina, si parla di De Rossi e Gattuso:

"In un momento così difficile, dove tutti hanno fallito nel fare gruppo, allora mettiamo Gattuso che in quanto a grinta ce ne mette. De Rossi lo vedo più per un club".