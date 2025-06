Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Qui per rendere la squadra più forte"

Pablo Pinones-Arce, nuovo allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato della sua nuova esperienza ai canali ufficiali del club: "Dopo un anno con me, le giocatrici e la squadra diventeranno migliori. Io sono qui per lavorare e per rendere la squadra più forte. L'identità di gioco? Nessuno ha successo da solo, credo nel lavoro di squadra e voglio che abbiamo un'identità, che sia un piacere veder giocare la Fiorentina. Poi ci sarà bisogno di costruire del feeling, per essere ogni giorno al meglio.

Non si può essere sempre al 100% delle proprie possibilità, ma si deve essere al 100$ delle proprie possibilità oggi. Non parliamo di risultati, parliamo di sviluppo, che è quello che io voglio portare".