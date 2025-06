Furto nella casa di Ferrero: "Hanno distrutto tutto, forze dell'ordine ai seggi"

“Mi hanno devastato casa alle 14.40 di domenica. Prima hanno citofonato, per esser sicuri che non ci fosse nessuno e poi, a volto scoperto e impuniti, sono entrati in azione. Tre donne e un uomo mi hanno rubato tutto, in pieno giorno. Le telecamere li hanno ripresi perfettamente, pure quello che si è arrampicato fino alla finestra per entrare e saccheggiare una casa nel cuore di Roma, a un passo da piazza di Spagna”. Mai tanto 'inviperito', Massimo Ferrero racconta all’Adnkronos il furto subito nella sua abitazione in via Gregoriana, nel primo pomeriggio di domenica scorsa.

“Sicuramente mi tenevano d’occhio- spiega- perché mentre ero fuori a pranzo loro hanno distrutto tutto, perfino la porta che comunica con un altro appartamento, portandosi via valigie, borse di Hermès, gioielli, soldi. E, tengo a precisare, non sono assicurato”. Il “Viperetta” ex patron della Sampdoria, all’Adnkronos si sfoga: “I poliziotti che sono subito venuti per i rilievi guidati dall’ispettore Pilone del I distretto Trevi, insieme pure ai carabinieri di San Lorenzo in Lucina, sono stati bravissimi e attenti. Ma ormai il danno era fatto. Ma com’è possibile, mi chiedo, che si possa commettere un furto del genere, con tanta spavalderia, in pieno centro storico? Di domenica all’ora di pranzo poi. La verità è che in giro non c’erano le forze dell’ordine che ci si aspetterebbe, tutte impegnate nei seggi per un referendum che è stato un bluff. Qui si discute di accorciare i tempi per la cittadinanza italiana, mentre dovrebbero pensare ad allungare il carcere previsto”.