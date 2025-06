Ufficiale Correa lascia l'Italia e il calcio europeo: Mondiale per club con il Botafogo

"Benvenuto al Mais Tradicional e successo con la Gloriosa Camisa, Tucu!" è il messaggio con cui il Botafogo annuncia l'attaccante svincolato dall'Inter Joaquín Correa. Il giocatore indosserà la maglia numero 30 e si unirà alla squadra del Botafogo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club. Correa porta in Brasile un bagaglio di esperienza decennale nel calcio europeo. Messo in evidenza dall'Estudiantes, ha militato nelle ultime dieci stagioni in importanti campionati tra Serie A, Ligue1 e Liga, vestendo le maglie di Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter e Olympique Marsiglia.

Correa dai social ha salutato così l'Inter: "Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi cosí come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! In bocca al lupo Inter".