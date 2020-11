ZAZZARONI, Le tre punte di qualità ma nessuno emerge

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato della Fiorentina e di Prandelli: "E' stato un cambio inevitabile perché la squadra ha senza dubbio delle qualità e un allenatore con le capacità di Prandelli può fare bene, anche se deve recuperare alcuni giocatori come Amrabat e callejon. Il problema dei tre giovani attaccanti, che di sicuro vorrei al Bologna, è che non si distinguono, hanno lo stesso rendimento mentre servirebbe che almeno uno emerga. Sul piano tecnico preferisco Kouamè, mentre Vlahovic deve rimanere umile e non sentirsi il nuovo Ibra. Cutrone infine sembra poco centrale nel progetto e gli manca fiducia"