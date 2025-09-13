Zanoli si presenta: "Su di me c'erano diversi club. L'Udinese mi ha voluto fortemente"
Alessandro Zanoli, ex obbiettivo di mercato della Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo calciatore dell'Udinese. Queste le parole dell'ex Napoli in conferenza stampa:
"C'erano diversi club su di me, la scelta è ricaduta su questa società perché mi ha voluto fortemente per mesi. Sono carico a mille per questa nuova avventura. Sicuramente a livello mentale qualcosa cambia, avere la preoccupazione di dover tornare e cambiare squadra è mentalmente difficile, posso avere un percorso di più anni e sono contento di essere qui".
