ZANIOLO, Proposto alla Juve ma i bianconeri nicchiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 di proprietà del Galatararay, ma nell'ultima stagione in forza, con la formula del prestito, all'Aston Villa, sarebbe stato proposto alla Juventus. Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere di Torino, non si tratterebbe della prima volta che il giocatore viene proposto ai bianconeri, ma non è dato al momento sapere se la società bianconera ci stia effettivamente pensando. Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.

Una speranza più che una vera e propria trattativa di mercato. E' quella che ha Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un anno e mezzo trascorso fra la Turchia e l'Inghilterra. Era una giornata di inverno di un anno fa, era febbraio, quando lasciò la capitale e la Roma per approdare al Galatasaray. Poi una stagione in Premier League con la maglia dell'Aston Villa che però non lo riscatterà.