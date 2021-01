ZANIOLO, La madre: "Temo per la sua carriera"

E' diventata una telenovela e s'arricchisce di una nuova puntata la vicenda legata a Nicolò Zaniolo e la sua ex incinta Sara Scaperrotta. Il centrocampista della Roma aveva chiesto un po' di silenzio sulla questione (privata), ma oggi è sua madre Federica Costa a tornarci su: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio. Nicolò si occuperà del bambino materialmente e con l'affetto di un padre, ma non ama più ragazza. Quando ci ha chiamati per dircelo era disperato, piangeva, diceva di aver bisogno di noi. E noi siamo corsi da La Spezia a Roma. Non siamo d'accordo con la relazione con una donna poco più piccola di me. Stiamo cercando di farlo ragionare. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera e proviamo a seguirlo 24 ore al giorno. Non è un ragazzo facile da gestire".