ZANIOLO, Cifre e dettagli dell'asse ACF-Galatasaray

© foto di www.imagephotoagency.it

TMW insiste: l'obiettivo per la Fiorentina è riportare in Italia Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha aperto con decisione alla possibilità di tornare in Serie A per vestire la maglia viola e adesso, assieme al suo entourage, le parti stanno valutando la soluzione migliore per arrivare a un accordo con il Galatasaray che detiene il cartellino dopo averlo acquistato per 16,5 milioni di euro. Di mezzo c'è il profilo di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino piace molto alla società turca, che sarebbe disposta ad inserire il suo cartellino nella trattativa con la Fiorentina.

La base per l'operazione tra Gala e Viola potrebbe svilupparsi su un prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con prestito con obbligo di riscatto condizionato a 13-14 milioni di euro. Può essere la settimana dell'accelerazione decisiva. Su Zaniolo è segnalata anche l'Atalanta.