ZANETTI, Ti senti bravo a battere la Fiorentina, poi...

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Venezia-Salernitana, gara vinta dai campani per 2-1, il tecnico dei lagunari, Paolo Zanetti, ha parlato così:

“Seconda sconfitta di fila? Non la stiamo vivendo bene, questo è evidente, soprattutto per un altro motivo, in queste due partite abbiamo fatto zero punti ma giocandocela alla pari. Contro il Sassuolo purtroppo c’è stato un autogol e la gara si è indirizzata negativamente, oggi eravamo in controllo e abbiamo preso un gol su una leggerezza, probabilmente in queste circostanze scatta qualcosa nella nostra testa. Vinci con la Fiorentina, ti senti bravo ma puoi perdere contro chiunque se non giochi al 100%, siamo ancora all’inizio, abbiamo fatto un buon percorso se guardiamo il mini girone delle piccole, chiaro che sia una mazzata, ma il sentimento non dev’essere il gettare la spugna, ma tirare fuori qualcosina in più e recuperare qualche giocatore. Sono fiducioso, la squadra tiene bene il campo, gioca a calcio, può segnare di più per chiudere le gare e anche su questo dobbiamo migliorare”.