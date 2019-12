ZAMPA, Ottime sensazioni per stasera. Florenzi...

Carlo Zampa, telecronista e radiocronista della Roma, ha parlato così in vista della gara di stasera: "Ho ottime sensazioni, ma non sarà facile portare a casa la vittoria. Florenzi? Fonseca è stato chiaro quando ha detto che deve pensare prima alla Roma, non credo che lo farà giocare di più in ottica Europei. L'allenatore dei giallorossi non guarda in faccia nessuno. Vlahovic come Batistuta? Ma per favore. Sotto l'albero vorrei una proprietà iù presente: il nostro presidente è desaparecido. Mi piacerebbe una dirigenza come quella dei viola".