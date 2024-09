ZALEWSKI, Accordo Roma-Galatasaray, ma lui non apre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicola Zalewski al Galatasaray, un affare per cui si è costantemente al lavoro. Come riporta TMW, nelle ultime ore la dirigenza del club turco è arrivata in Italia con l'obiettivo di chiudere l'operazione coi giallorossi e dopo una lunga trattativa è arrivata una base di accordo fra le due società sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 10 milioni di euro più 2 di bonus. Lo stesso Zalewski però non ha ancora dato il proprio via libera all'operazione nonostante la ricca proposta contrattuale messa sul piatto dai giallorossi di Turchia, col tempo a disposizione che resta sempre meno.

Intanto il Galatasaray, per non farsi trovare impreparato, a Milano ha avviato le trattative anche col Milan per Fode Ballo-Touré, con Mario Rui del Napoli che resta un'alternativa per ora lontana e sullo sfondo. Come detto la prima opzione è Zalewski, ma se il giocatore della Roma dovesse continuare a dire no alla proposta turca ecco che il Gala si sposterebbe rapidamente sugli altri due obiettivi italiani.