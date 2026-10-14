Social Youth League, Paratici ha assistito a Roma-Real Madrid

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In occasione della gara tra Roma e Real Madrid di Youth League, sugli spalti del Tre Fontane c'era anche il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, accompagnato da Pilar Fogliati. La sua presenza si spiega anche per la presenza nella formazione giallorossa del figlio del dirigente viola, Lorenzo, che però è rimasto in panchina. Per la cronaca la gara è finita 1-0 per gli ospiti.

Di sicuro Paratici, che dal Real ha preso già Valdepenas e Mastantuono, avrà annotato i nomi di qualche altro talento dei Blancos. La notizia è stata rilanciata dai media romani, tra cui inforoma24 che ha postato un breve video sui social per testimoniare la presenza allo stadio della coppia.