Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia ferma e lontana dalle prime
Martedì di Champions League da dimenticare e a causa delle sconfitte di Inter e Napoli non muoviamo il nostro ranking. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Guadagna altri punti il Portogallo grazie al successo dello Sporting CP sul campo del Lens, clamoroso secondo posto dell'Azerbaigian che guadagna altri punti grazie al successo del Sabah sullo Slavia Praga.
RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS
1. Portogallo 5.900
2. Azerbaigian 5.625
3. Inghilterra 5.500
4. Spagna 5.375
5. Germania 5.285
6. Norvegia 5.200
7. Turchia 5.100
8. Austria 4.800
9. Grecia 4.600
10. Italia 4.357
11. Belgio 4.200
12. Slovacchia 4.125
13. Francia 4.071
14. Danimarca 4.000
15. Paesi Bassi 3.833
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