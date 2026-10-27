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Il dg Ferrari parteciperà al Social Football Summit a Torino

Il dg Ferrari parteciperà al Social Football Summit a TorinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:15News
di Redazione FV

Il 10 e l'11 novembre a Torino si rinnoverà l'appuntamento con il Social Football Summit, all'Allianz Stadium a Torino, forum di approfondimento su governance, sostenibilità finanziaria, crescita del calcio femminile, innovazione digitale e strategie commerciali e tutto ciò che riguarda insomma l'industria calcistica.

Tra i partecipanti anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari che "porta una prospettiva di gestione del club basata sulla sua esperienza in comunicazione e rapporti esterni, collegando la leadership organizzativa con l'identità e le relazioni che rendono unico un club di calcio" si legge nell'annuncio della presenza.