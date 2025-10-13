Voci di maxi-offerta per Yamal, ma il Barcellona smentisce
(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Si rincorrono voci di una maxi-offerta (400 milioni di euro) per Lamine Yamal dall'Arabia Saudita. Secondo il sito spagnolo Fichajes.net, specializzato nel calciomercaro, l'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha presentato un'offerta senza precedenti di 400 milioni, offrendo al giocatore un contratto di sette anni. Ma, interpellato da 'Marca', il Barcellona non solo ha smentito di aver ricevuto proposte per il suo 18enne fuoriclasse, ma ha fatto sapere che in ogni caso sarebbe pronto a respingerle, come ha già fatto in passato. A marzo dello scorso anno, il club catalano ha rifiutato un'offerta da 200 milioni di euro da parte del PSG. (ANSA).
Pubblicità
News
Elezioni regionali, Eugenio Giani si conferma presidente: "Emozionato, grazie Toscana". Ma affluenza flop
Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tredi Mario Tenerani
Le più lette
2 Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
3 Kean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio
Copertina
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com