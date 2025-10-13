Elezioni regionali, Eugenio Giani si conferma presidente: "Emozionato, grazie Toscana". Ma affluenza flop

vedi letture

Eugenio Giani si conferma presidente della Toscana, visto il grande distacco dagli altri due candidati e pur in attesa dei dati definitivi. Secondo quanto emerge dalla seconda proiezione Opinio-Rai, Eugenio Giani al 54,9 (la coalizione di centrosinistra al 55,1%), Alessandro Tomasi al 40,1% (la coalizione di centrodestra al 40,6%), Antonella Bundu al 5% (la lista a supporto il 4,3%). Dati ancora superiori per altre proiezioni.

'Sono emozionato. Grazie Toscana'. E' stato il primo commento via social di Eugenio Giani che poi in conferenza stampa congiunta con la segretaria del Pd Elly Schlein e il segretario regionale Emiliano Fossi ha aggiunto: "Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti. Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale".

Record negativo però per l'affluenza. Si è infatti registrato il peggior risultato di partecipazione nella storia delle elezioni di questa regione: il dato di affluenza finale è del 47,8%.