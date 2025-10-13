Nazionale, Gattuso pronto a passare alla difesa a tre: le chance dei due viola

Per la gara con Israele Gattuso sembra intenzionato a passare alla difesa a tre, mantenendo una coppia d'attacco. Senza Kean verrà confermato Retegui con Raspadori che sembra avanti rispetto a Pio Esposito per una maglia dal primo minuto, con il viola Piccoli in panchina (chance anche per Nicolussi Caviglia? I due viola hanno visto la prima gara dalla tribuna). A centrocampo però non sembra trovare spazio al momento il centrocampista della Fiorentina (almeno da titolare), con ballottaggio tra Locatelli e Cristante e il più offensivo Frattesi con Barella e Tonali che partiranno dall'inizio. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, in difesa ci sarà Mancini al posto di Bastoni che, squalificato ha lasciato già il ritiro; Di Lorenzo e Calafiori completeranno la difesa, tra i pali conferma per Donnarumma nonostante la papera con l'Estonia.

Oggi in campo Gattuso ha diviso il gruppo azzurro in questo modo: Coppola, Mancini, Calafiori; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Piccoli, Esposito in casacca blu contro Di Lorenzo, Gabbia, Udogie; Cambiaso, Frattesi, Nicolussi Caviglia, Cristante, Spinazzola; Raspadori, Retegui in casacca gialla con Cambiaghi entrato in gruppo in un secondo momento. Lo riporta Tuttomercatoweb.