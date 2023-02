VIVIANO, I fratelli daspati per rissa a Montespertoli

Quattro persone – un dirigente e tre tifosi – raggiunti da altrettanti Daspo emessi dal questore Maurizio Auriemma per «comportamento violento e antisportivo» in seguito alla rissa ’per futili motivi’ verificatasi sulle tribune del campo comunale Molino del Ponte di Montespertoli al termine della partita del 6 novembre tra A.S.D.Montespertoli e A.C. Fucecchio, Eccellenza Toscana, girone A. Come spiega questa mattina La Nazione, due delle persone che hanno ricevuto il Daspo sono i fratelli di Emiliano Viviano, già portiere (tra le altre) di Fiorentina, Bologna, Inter e Sampdoria. Si tratta, nello specifico, di Emanuele Viviano, 50 anni, direttore sportivo del Montespertoli (2 anni) e Marco Viviano, residente a Campi Bisenzio, di due anni più giovane, non tesserato.