Simone Inzaghi in Arabia? L'Al Hilal tenta il tecnico dell'Inter con un'offerta monstre

L’Al Hilal è pronto a tentare il grande colpo: portare Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Questa la notizia che ha scosso le ultime ore del calcio italiano. Secondo quanto riportato da fonti arabe citate da gazzetta.it, il presidente del club, Fahad Bin Saad Bin Nafel, sarebbe convinto di aver già ottenuto il sì del tecnico dell’Inter e lo aspetterebbe a Riad all’inizio di giugno. Il dirigente saudita avrebbe incontrato Inzaghi lo scorso aprile durante una visita a Milano, proponendogli un contratto faraonico: oltre 20 milioni di euro netti all’anno.

L’ambizione dell’Al Hilal è chiara: costruire una rosa competitiva a livello internazionale e contribuire alla crescita d’immagine della Saudi Pro League. In questo progetto, Inzaghi viene visto come il profilo perfetto. Dall’Arabia, oggi, sono trapelate nuove indiscrezioni che rafforzano questa pista: si parla infatti di un imminente viaggio della famiglia Inzaghi a Riad o, in alternativa, dell’arrivo nella capitale saudita di un rappresentante dell’allenatore per discutere i dettagli. Il summit decisivo tra le parti sarebbe fissato addirittura per il 1° giugno, il giorno dopo la finale di Champions League che si giocherà a Monaco contro il Paris Saint Germain.