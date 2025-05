Per la panchina del Milan Italiano rimane la prima opzione. Intanto il Bologna prepara il rinnovo

Il Milan è tornato a puntare con decisione su Igli Tare per il ruolo di prossimo direttore sportivo. Su Tuttomercatoweb.com ricostruisce la situazione: dopo i contatti avviati nelle scorse settimane, l’ex dirigente della Lazio è di nuovo al centro delle strategie rossonere. I recenti incontri, tra cui uno importante a Roma, hanno segnato un passo in avanti decisivo: Tare ha impressionato positivamente l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, incaricato di scegliere il nuovo DS. È previsto un nuovo vertice all’inizio della prossima settimana che potrebbe portare alla tanto attesa ufficialità.

Definita la figura del direttore sportivo, il club si concentrerà sul nome del nuovo allenatore, che dovrà raccogliere l’eredità di Sergio Conceiçao. Dai primi dialoghi tra Tare e Furlani emerge una preferenza chiara: Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna, recente vincitore della Coppa Italia proprio contro il Milan, è considerato il profilo ideale, ma la dirigenza rossoblù – in particolare Fenucci e Saputo – proverà a trattenerlo con una proposta di rinnovo fino al 2027 e aumento salariale. Italiano, ben integrato a Bologna, sta riflettendo sull’offerta. In alternativa resta in considerazione Maurizio Sarri, sondato prima di Conceiçao. Tuttavia, i passati attriti con Tare ai tempi della Lazio e un precedente rifiuto pesano negativamente sulla sua candidatura.