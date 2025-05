Conference, Maresca polemico sul Betis: "Non è normale che abbiano 48 ore di riposo più di noi"

vedi letture

Sono state dichiarazioni polemiche quelle rilasciate da Enzo Maresca verso la finale di Conference League. Il tecnco del Chelsea, avversario del Betis nella finale della terza coppa europea, non ha digerito i due giorni in più di preparazione assegnati agli spagnoli di Manuel Pellegrini verso l'ultimo atto di Breslavia. La Liga ha infatti accolto la richiesta del club verdiblanco di anticipare la loro ultima partita di campionato contro il Valencia a venerdì sera rispetto a domenica, come inizialmente prestabilito. Il Chelsea, al contrario, sarà impegnato domenica in trasferta contro il Nottingham Forest, per altro sfida cruciale per la corsa ad un posto in Champions League e a soli tre giorni dalla finale di Wrocław, in Polonia. Questo perché l’ultima giornata di Premier League deve obbligatoriamente iniziare per tutte le squadre allo stesso orario, per evitare che alcune squadre possano avere vantaggi competitivi.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore italiano si è espresso così a riguardo: "Non sono contento, al 100%. Non puoi permettere a un’altra squadra di avere 48 ore in più (per preparare la finale, ndr) quando si gioca una finale europea. Loro devono giocare domenica come noi. Non so se sia una decisione della Liga, della Premier League o della UEFA, ma se chiedete alle persone in questa stanza se è normale che una squadra giochi una finale con 48 ore in più per prepararsi, vi diranno che non è normale".