Roma, l'allenatore di Milenkovic in lizza per la panchina: presentata offerta a Espirito Santo

C'è anche il nome di Nuno Espirito Santo sul taccuino della Roma per scegliere l'allenatore della prossima stagione. Come afferma Relevo, il tecnico portoghese ha conquistato la fiducia della società giallorossa grazie all’ottimo lavoro fatto con il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic (tra i migliori difensori della Premier), squadra che ha portato a un passo dal ritorno nelle competizioni europee dopo trent’anni di assenza. I contatti tra le parti sono già iniziati: la Roma avrebbe presentato all'allenatore un’offerta per un contratto biennale, con l’impegno di costruire una squadra competitiva fin da subito.

L’operazione, tuttavia, non sarà semplice. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il Forest e la sua uscita dovrà essere negoziata. Il portoghese, recentemente nominato Miglior Allenatore del mese di marzo in Premier League, gode del rispetto del club e dell’affetto della tifoseria. Tuttavia, il rapporto con il proprietario del Forest, Evangelos Marinakis, è stato piuttosto burrascoso, come dimostrato da un acceso confronto in campo lo scorso 11 maggio. Nonostante questo, Marinakis apprezza il lavoro di Nuno e non sembra disposto a lasciarlo partire a cuor leggero.