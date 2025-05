Novellino su Palladino: "Assurdo criticarlo, la sua stagione è da 7 e mezzo"

Intervenuto ai microfoni di Italia7, nella puntata serale del "Salotto Viola", mister Walter Novellino ha commentato la situazione della Fiorentina partendo da quella del tecnico Raffaele Palladino, contestato da parte della tifoseria in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Bologna: "Trovo veramente assurdo criticare Palladino dopo l'ottimo lavoro svolto. Non è facile, il primo anno in una piazza come Firenze, adattarsi e cambiare totalmente metodo di lavoro. Comprendo i tifosi quando pretendono di più ma la contestazione al tecnico ritengo sia ingenerosa.

Non capisco la contestazione, davvero. Fatico a capire. La mia valutazione a Palladino, per questa stagione, è un 'sette e mezzo'. Sono convinto che farà ancora meglio. Mi è dispiaciuta molto la contestazione".