Bologna ko a Firenze, Pagliuca: "Tre gol della Fiorentina tra disattenzioni e rimpalli"

Sulle frequenze di Radio Nettuno, l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato anche della sconfitta del Bologna sul campo della Fiorentina a seguito della vittoria della Coppa Italia, nell'ultimo recente turno di campionato: "Non è facile rimanere sul pezzo dopo una vittoria così, ma devo dire che il Bologna ha giocato la partita seppur con qualche errore dietro. La Fiorentina ha fatto tre gol tra disattenzioni e rimpalli... Diciamo che hanno sfruttato gli errori, ma il Bologna ci ha dato dentro. Chiaro, la partita più importante era stata giocata mercoledì e un po' di pancia piena ci sta".

In seguito, Pagliuca si è soffermato sui tre gol subiti da Skorupski al Franchi. Per l'ex estremo difensore il pensiero è chiaro: "Sul primo non poteva fare niente, anche sul secondo c’è stata una deviazione e ha respinto come ha potuto. Il terzo l’aveva parato ma è stato sfortunato. Per me è incolpevole".