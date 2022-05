VIVIANO, Avrei voluto essere in curva stasera

Intervistato a ridosso della sfida decisiva tra Fiorentina e Juventus, l'ex viola e tifosissimo fiorentino Emiliano Viviano ha detto la sua sulla stagione della squadra di Italiano: "Quello di stasera può essere un sogno o un incubo, anche se io sono positivo. Sono comunque stra-contento della stagione in generale, la vittoria di stasera potrebbe essere la ciliegina sulla torta e l'Europa ci potrebbe far fare il salto di qualità. I calciatori la vivranno con attesa, anche se tanti ragazzi stranieri non riescono forse a cogliere a pieno l'importanza della sfida alla Juve e da un certo punto di vista è anche meglio. Io fossi nella Fiorentina sarei comunque tranquilla per quanto fatto in questa stagione. Secondo me in ogni caso sarà una win-win situation, quanto di buono fatto rimane comunque.

Nella Sampdoria si aspettava la gara col Genoa come fosse una finale di Champions. Io ne ho perso solo uno su otto e noi ci siamo sempre approcciati in maniera più tranquilla al giorno della partita rispetto al Genoa, questo può aiutare. Se avrei preferito giocarla o essere in curva? La seconda, c'è meno responsabilità. La guarderò in televisione.

Possibile addio di Dragowski? A me piace, ma ci sono situazioni nel calcio in cui la miglior soluzione è dividersi. A me dispiace però questa stagione è stata difficile. Se è stata fatta la scelta di puntare su Terracciano sicuramente un motivo c'è, dipende anche dall'impostazione che si vuole dare alla squadra".