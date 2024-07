VITOR ROQUE, Ora può finire in prestito al Siviglia

Come ormai da diversi anni, il Barcellona deve muoversi con molto equilibrio sul mercato dovendo far fronte ad una situazione economica non delle più semplici. Per regalare al nuovo tecnico Hansi Flick un nuovo rinforzo, dunque, occorre prima che un giocatore alleggerisca l'organico blaugrana andando a giocare altrove. Per questo, sta prendendo sempre più campo l'ipotesi di una cessione di Vitor Roque, nome accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane. Arrivato nel gennaio 2023 dall'Athletico Paranaense, l'asso brasiliano non ha entusiasmato nei suoi primi 6 mesi in Europa. Un periodo di ambientamento è necessario per ogni talento, ma a Barcellona hanno fretta e l'arrivo in panchina di Flick non ha segnato una svolta in positivo per il futuro barcelonista di Vitor Roque.

A conferma di ciò ci sono le seguenti dichiarazioni del mister tedesco, rilasciate a Sport: "La sua partenza libererebbe un gettone per poter registrare nuovi acquisti". Nonostante i presupposti non siano quindi quelli ideali, la conferma in blaugrana è una delle due opzioni rimaste sul tavolo per quanto riguarda il brasiliano. L'altra è una cessione in prestito, ma solo ad un club di Liga. Il Siviglia potrebbe essere una destinazione ideale, con il tecnico Francisco Javier Garcia Pimienta che ha un'idea di gioco simile a quella catalana e quindi potrebbe 'educare' Vitor Roque in vista di un suo futuro rientro al Barça.