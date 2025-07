Lorenzo Gori al Frosinone: l'attaccante cresciuto nel settore giovanile viola passa ai ciociari

vedi letture

Attraverso i suoi canali ufficiali, il Frosinone ha annunciato il tesseramento di Lorenzo Gori, attaccante classe 2004 reduce dalla stagione in Serie D al Ghiviborgo e cresciuto nel settore giovanile delle Fiorentina. Di seguito il comunicato dei ciociari.

"Frosinone Calcio comunica di essersi assicurata le presentazioni sportive del calciatore Lorenzo Gori. L’attaccante classe 2004 arriverà a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2028".

Gori si è distinto nell’ultima stagione, mettendosi in risalto grazie a numeri formidabili. Il bomber si è rivelato inarrestabile nel Girone E di Serie D, segnando la bellezza di 28 gol in 33 presenze in campionato.