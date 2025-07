Ufficiale Tognetti, il portiere di proprietà viola passa in prestito al Grosseto: la nota

vedi letture

Il portiere di proprietà della Fiorentina, Laerte Tognetti, si trasferisce in prestito al Grosseto. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dai biancorossi sui propri canali social: "Benvenuto LAERTE TOGNETTI! Non ha saltato nemmeno un minuto alla sua prima stagione tra i “grandi”, è esplosività allo stato puro e ha grande personalità tra i pali. Classe 2005, arriva in prestito dalla Fiorentina il nuovo portiere del Grifone: Laerte Tognetti è pronto a difendere i colori biancorossi! Il Carlo Zecchini ha un nuovo guardiano. Forza Laerte, forza Grosseto!".

Di seguito il post ufficiale pubblicato su Instagram dal Grosseto: