VITOR HUGO, Astori mi ha insegnato molto. Adesso...

Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, ha concesso un'intervista in patria a UOL Esporte, cominciando con il suo ricordo legato a Davide Astori: "Adesso giochiamo tutti per un motivo: la sua memoria e tutto quello che ha fatto per noi. L'anno scorso è stato di adattamento, ho imparato tante nuove cose sulla lingua e sul modo di giocare. Astori mi ha aiutato molto, poi quello che gli è successo è stato un duro colpo per tutti ed è toccato a me sostituirlo. Questo dimostra che non abbiamo il controllo su nulla, siamo solo di passaggio. Ricordo ancora i consigli che mi ha dato: è stato fantastico. Eravamo nella stanza accanto, ma la mattina mi diede la notizia il portoghese Dias. Alcuni stavano già piangendo. Da allora acquisisco sicurezze ogni giorno, ma ho ancora tanto da imparare. Qui le partite sono come gli scacchi, ti devi muovere in base a come si muove l'avversario. Nessuno parla portoghese, ho dovuto imparare l'italiano anche perché Pioli chiede che durante gli allenamenti tutti parlino italiano. Simeone? È forte, ha qualità e personalità. Ora non sta attraversando un buon momento ma succede: ha tutto per diventare un grande giocatore e quando tornerà a far gol lo dimostrerà. Ronaldo? Avversario molto difficile da marcare, dovevamo stare sempre attenti alla sua qualità e alla sua velocità. Fortunatamente non era molto ispirato anche se è riuscito a segnare su rigore. Senza quel penalty non credo che ci avrebbe segnato. Dopo la gara abbiamo parlato un po', gli ho chiesto la maglia ma l'aveva già data al mio allenatore Pioli. Così abbiamo concordato che ce la saremmo scambiata al ritorno. In ogni caso è stato molto disponibile e posso dire che nonostante abbia già vinto tutto, è rimasto umile".