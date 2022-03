VITALE, Torreira? Viola aspettino per pagarlo meno

Pino Vitale, ex dirigente tra le altre dell'Empoli, ha parlato del momento della Fiorentina e degli azzurri in vista del derby di domenica 3 aprile alle 12.30. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo di Milano i viola avrebbero dovuto trovare la via del gol... se i viola avessero vinto a San Siro non avrebbero rubato nulla. Penso che Roma, Lazio e Atalanta non abbiano nulla in più della Fiorentina. Stesso discorso per la Coppa Italia con la Juventus: a Torino i viola se l'andranno a giocare, sarà una gara alla pari. E la squadra di Italiano può ancora sperare di passare il turno.

Sull'attacco della Fiorentina: "Piatek ha tutto l'interesse per fare il meglio possibile, visto che ha bisogno di essere riscattato. Cabral va visto: uno che segna tanto in Svizzera va saputo aspettare anche in Italia".

Su Torreira: "Se la Fiorentina ha in mano il giocatore, la società deve aspettare a riscattarlo... perché se aspetta ancora un po' può provare ad acquistarlo a qualche milione in meno. Ma è fondamentale che la Fiorentina lo abbia in mano".

Sulla gara con l'Empoli: "La Fiorentina ha diverse ferite... con la Lazio, col Torino, con il Venezia e con l'Empoli, che è tre mesi che non vince. Ma Andreazzoli è uno bravo. I viola stiano attenti, dunque, perché gli azzurri giocano bene. Ma per andare in Europa serve vincere partite così".