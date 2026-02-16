Social

Viola di nuovo a lavoro: ecco le immagini della squadra all'allenamento

Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Mattinata di lavoro per la Fiorentina, che oggi - dopo lo scarico di ieri per chi aveva giocato a Como - ha continuato ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida di giovedì in Polonia contro lo Jagellonia. Ancora a parte Gudmundsson, mentre Rugani punta alla convocazione per la sfida contro il Pisa di lunedì prossimo.

Ecco le immagini diffuse dalla Fiorentina attraverso i suoi canali social: 