Restyling Franchi, Burgassi: “Dopodomani in programma la posa della maxi-trave"

“Oggi è il 16 febbraio. Siamo esattamente a un anno dalla data del 16 febbraio 2027, termine previsto per la conclusione dei lavori strutturali del primo lotto di ristrutturazione dello stadio Franchi e ribadiamo ancora una volta che non vi sono presupposti per ipotizzare irregolarità. C’è invece, da parte nostra, massima attenzione nel rispetto della città e dei tifosi. Stiamo mantenendo gli impegni presi, ovvero monitorare costantemente le diverse fasi del cantiere”. Con queste parole il presidente della Commissione cultura e sport Marco Burgassi risponde in merito alla delibera nuovamente presentata di istituzione di una commissione d’indagine sulla riqualificazione dello stadio Franchi.

“Come annunciato giovedì scorso in Commissione Sport – spiega Burgassi - venerdì 13 marzo saremo allo stadio insieme alla Commissione infrastrutture per un sopralluogo per monitorare direttamente l’avanzamento dei lavori. In questa fase erano calendarizzate le fondazioni della copertura nord per febbraio, ma tali lavori sono stati avviati in anticipo, lo scorso 20 gennaio. Era inoltre previsto il montaggio delle strutture metalliche a sostegno della gradinata e dopodomani, mercoledì 18 febbraio, è programmata la posa della maxi-trave. Siamo dunque perfettamente nei tempi stabiliti".