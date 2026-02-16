Cagliari-Lecce chiude il 25° turno di Serie A: ecco le formazioni del match
.Cagliari-Lecce, sfida chi chiude la 25esima giornata di Serie A, è uno scontro che interessa da vicino anche la Fiorentina. Non tanto per il coinvolgimento dei sardi, che prima de Ko di lunedì scorso contro la Roma avevano infilato tre successi consecutivi che di fatto li hanno si al sicuro (+7 dalla Fiorentina terzultima), quanto per i salentini, in questo momento al pari dei viola ma con una gara da recuperare. Match-point salvezza per la squadra di Pisacane, un'occasione per dar seguito alla vittoria con l'Udinese per quella di Di Francesco. Queste le scelte per la sfida in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus:
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Esposito; Pavoletti. A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni. Allenatore: Fabio Pisacane
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo: Ramadani, Coulibaly, Pierotti; Gandelman, Cheddira, Sottil. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati