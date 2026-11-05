Viola in campo verso la Juventus: ecco le immagini della seduta mattutina
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Dopo 24 ore di riposo concesse da Paolo Vanoli alla sua squadra, la Fiorentina questa mattina alle 11 è tornata in campo per preparare la sfida di domenica contro la Juventus. Nelle immagini tratte dal profilo Instagram della società viola, è possibile vedere alcune sequenze della seduta mattutina che si è svolta presso il padiglione prima squadra del Viola Park.
Assenti, come già annunciato oggi, i due acciaccati di lungo corso, ovvero Atta e Ranieri, oltre a Pongracic.
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